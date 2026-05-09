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"Le brigand bien-aimé" avec Henry Fonda à revoir sur Arte lundi 11 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 236
"Le brigand bien-aimé" avec Henry Fonda à revoir sur Arte lundi 11 mai 2026

Avec Tyrone Power et Nancy Kelly en craquants amoureux contrariés, ce classique du western réécrit avec candeur la courte vie de Jesse James, bandit au grand cœur dépossédé par les requins du chemin de fer. À revoir sur Arte lundi 11 mai 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Au lendemain de la guerre de Sécession, les compagnies de chemin de fer, encouragées par les autorités, se relancent à l'assaut de l'immense territoire américain.

Dans le Missouri, leurs hommes de main n'hésitent pas à brutaliser les fermiers pour les exproprier avec des compensations dérisoires. Mais quand leur ferme est à leur tour menacée, les frères Jesse et Frank James leur tiennent tête, d'abord avec leurs poings, puis, pour se défendre, d'une balle logée par Jesse dans la main de leur chef. À la nuit tombée, celui-ci revient à la tête d'une escouade et jette dans la maison une grenade qui tue la mère des jeunes gens. Jesse élimine en duel son meurtrier, puis prend avec son frère la tête d’une bande de hors-la-loi, harcelant et pillant les trains.

L'angoisse de Zerelda, alias Zee, depuis longtemps fiancée à Jesse, grandit avec les récompenses promises pour sa capture, ou pour sa mort. Elle le supplie de se rendre…

L'Ouest, le faux

Ce beau western élégiaque, tourné en décors naturels avec un étincelant trio d'acteurs (Tyrone Power dans son plus beau rôle, l'émouvante Nancy Kelly, tout sauf potiche, et le classieux Henry Fonda, dans le personnage de Frank), magnifie la vie simple et rurale d'avant la conquête ferroviaire.

Qu'il réécrive avec un manichéisme naïf la biographie du véritable Jesse James ne nuit pas à son sens du rythme, du cadre et de la narration. C'est ce qu'on appelle un classique du genre : aussi peu véridique historiquement que talentueux pour le reste.

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