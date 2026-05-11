Le film "Sibyl" avec Virginie Efira à revoir sur France 4 mercredi 13 mai 2026 (vidéo)

Mercredi 13 mai 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Sibyl", un film réalisé en 2019 par Justine Triet qui explore les frontières poreuses entre la création artistique, la psychanalyse et la vie privée.

L'histoire en quelques lignes...

Sibyl (Virginie Efira) est une romancière reconnue devenue psychanalyste. Prise par l'envie de se remettre à l'écriture, elle décide de quitter la majorité de ses patients pour libérer du temps.

C'est alors qu'elle accepte de recevoir Margot (Adèle Exarchopoulos), une jeune actrice en détresse. Margot est enceinte de l'acteur principal (Gaspard Ulliel) du film qu'elle tourne, lequel est également en couple avec la réalisatrice du projet (Sandra Hüller).

Sibyl devient rapidement fascinée par le récit de Margot. Elle commence à enregistrer secrètement leurs séances pour s'en servir comme matière première pour son nouveau roman. Elle se met à s'immiscer de plus en plus dans la vie de sa patiente, allant jusqu'à la rejoindre sur le tournage du film sur l'île de Stromboli.