"Les graines du figuier sauvage" de Mohammad Rasoulof sur Arte mercredi 13 mai 2026 (vidéo)

À Téhéran, pendant le mouvement "Femme, vie, liberté" et sa sanglante répression, le délitement d’une famille rongée par la perversion totalitaire. Primé à Cannes, un chef-d’œuvre qui a contraint le cinéaste Mohammad Rasoulof à l’exil, à voir sur Arte mercredi 13 mai 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

À Téhéran, Iman, fonctionnaire, mari et père exemplaire, a enfin obtenu la promotion dont il rêvait : il va être nommé juge.

Mais alors que le mouvement "Femme, vie, liberté" embrase le pays après l’assassinat par la police des mœurs de la jeune Mahsa Amini, les condamnations à mort de jeunes gens, qu’il doit signer sans instruction préalable, le tourmentent. Si Najmeh, son épouse dévouée, le soutient, ses filles Rezyan, étudiante, et Sana, la rebelle cadette, s’insurgent contre le régime et ce père qui le représente.

Quand son arme de service disparaît, ce qui risque d’entacher sa réputation, Iman, paniqué, se met à suspecter sa femme et ses filles.

Crimes et châtiments

Dans le contexte du soulèvement réprimé dans le sang qui a ébranlé son pays en 2022 – et dont les adolescentes suivent les (réelles) violences policières, rivées à l’écran de leur téléphone portable –, Mohammad Rasoulof met magistralement en scène les dérives criminelles d’un régime iranien à bout de souffle à travers le prisme familial.

Dans un récit sous haute tension, le cinéaste entremêle avec virtuosité les fils de la petite et de la grande histoire pour dénoncer le totalitarisme à l’œuvre. Lequel, de la terreur dans la rue à la perversion des esprits jusqu’au cœur de l’intime, broie les âmes et distille son poison pour les conduire au pire. Quand l’épouse, d’abord alliée indéfectible, dont le regard de mère se dessille pour protéger ses filles, lui signale que "le monde a changé, les enfants pensent différemment", le juge (excellent Missagh Zareh, perclus dans sa raideur) assène : "Dieu non, ses lois non plus." Dépassé par les événements, en proie à un conflit de loyauté entre son foyer et l’État théocratique à l’origine de son ascension sociale, celui qui s'en veut le serviteur modèle s’enferre dans un aveuglement, pactisant avec le mal pour écraser le doute. Face au patriarche qui se transforme en monstre, femme et filles s’émancipent en un front commun au nom de la justice. Le quasi-huis clos familial bascule alors vers le thriller horrifique jusqu’à la séquence finale, vertigineuse, dans le dédale d’une cité en ruines.

Filmé dans l’urgence et la clandestinité avec une troupe de comédiens sidérants de vérité, un chef-d’œuvre, primé à Cannes, qui a contraint son auteur à l’exil.