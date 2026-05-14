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Le film "The Rider" à revoir sur France 4 samedi 16 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 14 mai 2026 280
Le film "The Rider" à revoir sur France 4 samedi 16 mai 2026 (vidéo)

Samedi 16 mai 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "The Rider", un drame contemplatif d'une beauté foudroyante situé au cœur des plaines du Dakota du Sud, réalisé par Chloé Zhao.

L'histoire en quelques lignes...

Jeune cowboy et star montante du rodéo dans la réserve de Pine Ridge, dans le South Dakota, Brady subit un grave accident à la tête lors d’un concours.

Alors qu’il se remet difficilement, les médecins lui annoncent qu’il ne peut plus monter à cheval ni participer aux rodéos sans risquer sa vie. Cette nouvelle bouleverse son identité : toute son existence est liée à sa passion pour les chevaux et au mode de vie des cowboys.

Brady tente de trouver un nouveau sens à sa vie. Il s’occupe de sa jeune sœur, aide son père, rend visite à son ami Lane, ancien champion de rodéo devenu handicapé à la suite d’un accident, et continue de dresser des chevaux. Mais l’appel de l’arène et du rodéo reste très fort.

Le film explore avec beaucoup de réalisme les thèmes de l’identité, de la masculinité, du rapport à la nature et de la difficulté à renoncer à ses rêves.

Avec : Brady Jandreau, Mooney, Tim Jandreau, Lilly Jandreau

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

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