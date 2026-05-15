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"Little girl blue" de Mona Achache avec Marion Cotillard sur France 4 dimanche 17 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 15 mai 2026 188
"Little girl blue" de Mona Achache avec Marion Cotillard sur France 4 dimanche 17 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 17 mai 206 à 21:00, France 4 diffusera "Little Girl Blue", un film franco-belge écrit et réalisé par Mona Achache. Il s'agit d'une œuvre hybride, à la frontière entre le documentaire, la biographie et la fiction, qui explore le drame familial, les secrets enfouis et les traumatismes transgénérationnels.

L'histoire en quelques lignes...

En 2016, l'écrivaine et photographe Carole Achache met fin à ses jours.

Après ce drame, sa fille, la réalisatrice Mona Achache, se retrouve face à des milliers de photos, de lettres, de journaux intimes et d'enregistrements audio laissés par sa mère. Face à cette montagne d'archives et au mystère de ce suicide, Mona ressent le besoin viscéral de comprendre qui était réellement sa mère et ce qui l'a brisée.

Pour ce faire, elle choisit un dispositif cinématographique unique : elle demande à l'actrice Marion Cotillard d'incarner Carole Achache.

Le film se déroule en grande partie en huis clos, dans un appartement transformé en espace de création et d'enquête. On assiste à la métamorphose de Marion Cotillard sous nos yeux : elle enfile les vêtements, la perruque, les lunettes et se vaporise même le parfum de la défunte.

Avec : Marion Cotillard, Marie Bunel, Marie-Christine Adam, Pierre Aussedat

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

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