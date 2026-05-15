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"The Big Lebowski" des frères Coen à revoir sur Arte dimanche 17 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 15 mai 2026 272
"The Big Lebowski" des frères Coen à revoir sur Arte dimanche 17 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 17 mai 2026 à 21:00, Arte rediffusera "The Big Lebowski", la plus délirante des comédies des frères Coen, objet d'une vénération largement méritée.

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu'il rentre tranquillement chez lui, Jeff Lebowski, alias "le Dude" (littéralement, "le mec"), est agressé par deux hommes qui le confondent avec un homonyme milliardaire. L'un d'eux urine même sur son tapis, avant de s'apercevoir de la méprise.

Contrarié, "le Dude" retrouve ses potes au bowling. Sur les conseils de Walter, le tonitruant ancien du Viêtnam, il rend visite à l'autre Jeff Lebowski pour se faire rembourser. Celui-ci l'envoie promener, ce qui n'empêche pas "le Dude" de repartir avec un de ses tapis.

Mais lorsque la jeune et très libérée Mme Lebowski est enlevée, "le Dude" est réquisitionné pour verser la rançon.

"Le Dude" for ever

Coup de génie des frères Coen, The Big Lebowski, version hédoniste et hilarante du Grand sommeil, s'est nonchalamment hissé au panthéon des films cultes.

Sur fond de guerre du Golfe et de bushisme (le père), il fallait oser filmer comme des princes ces renégats du rêve américain – vétéran sanguin, Gitan pervers, chômeur carburant au White Russian –, et les scènes de bowling comme des chorégraphies flamboyantes.

Les acolytes du "Dude", les toujours impeccables John Goodman et Steve Buscemi, jouent les faire-valoir à la perfection.

Quant au rôle titre, glandeur magnifique au look californien si improbable qu'il est aujourd'hui copié (long gilet beige, sandales de plage – surtout, rien qui serre), il traîne désormais après lui une ribambelle de fans, qui apprécient sa décontraction en toute circonstance et son refus placide du monde du travail. Il existe même une religion qui compterait environ 450 000 dévots, et, qui, comme son inspirateur, prône le "Take it easy, man".
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