recherche
Cinéma

"Vers un avenir radieux" de Nanni Moretti diffusé sur France 4 mardi 19 mai 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 17 mai 2026 248
"Vers un avenir radieux" de Nanni Moretti diffusé sur France 4 mardi 19 mai 2026 (vidéo)

Mardi 19 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Vers un avenir radieux", une comédie dramatique pleine d'ironie et de nostalgie réalisée par Nanni Moretti.

L'histoire en quelques lignes...

Giovanni, un réalisateur italien aussi perfectionniste qu’un peu dépassé, prépare un nouveau film ambitieux sur le Parti communiste italien dans les années 1950.

Mais rien ne se passe comme prévu : son couple traverse une crise, son producteur est ruiné, et sa fille prend ses distances.

Confronté à un monde qui change plus vite que lui, Giovanni doit remettre en question sa manière de créer… et de vivre.

Avec : Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova...
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Téléphériques urbains : la techno au-dessus des villes&quot; sur RMC Découverte mardi 19 mai 2026 (vidéo)

"Téléphériques urbains : la techno au-dessus des villes" sur RMC Découverte mardi 19 mai 2026 (vidéo)

17 mai 2026 - 14:21

Sur le même thème...

&quot;Alexandra Ehle - Cœur de glace&quot; épisode inédit diffusé mardi 19 mai 2026 sur France 3

"Alexandra Ehle - Cœur de glace" épisode inédit diffusé mardi 19 mai 2026 sur France 3

17 mai 2026 - 12:40

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 17 mai 2026 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 17 mai 2…

17 mai 2026 - 11:33 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...