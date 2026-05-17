"Vers un avenir radieux" de Nanni Moretti diffusé sur France 4 mardi 19 mai 2026 (vidéo)

Mardi 19 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Vers un avenir radieux", une comédie dramatique pleine d'ironie et de nostalgie réalisée par Nanni Moretti.

L'histoire en quelques lignes...

Giovanni, un réalisateur italien aussi perfectionniste qu’un peu dépassé, prépare un nouveau film ambitieux sur le Parti communiste italien dans les années 1950.

Mais rien ne se passe comme prévu : son couple traverse une crise, son producteur est ruiné, et sa fille prend ses distances.

Confronté à un monde qui change plus vite que lui, Giovanni doit remettre en question sa manière de créer… et de vivre.

Avec : Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova...