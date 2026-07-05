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Coupe du Monde : Suisse / Colombie en direct sur M6 mardi 7 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 juillet 2026 332
Coupe du Monde : Suisse / Colombie en direct sur M6 mardi 7 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 21:50, en direct du BC Place de Vancouver, au Canada, M6 diffusera en direct le match des 8èmes de finale de la Coupe du Monde entre la Suisse et la Colombie.

La Suisse et la Colombie s'affrontent mardi en huitième de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Cette rencontre à élimination directe promet une opposition intense entre deux sélections qui ont su convaincre lors du tour précédent.

La sélection suisse aborde ce rendez-vous avec confiance après avoir éliminé l'Algérie lors du tour précédent. Solides défensivement et bien organisés collectivement, les Helvètes espèrent poursuivre leur parcours en s'appuyant sur leur discipline tactique et leur efficacité dans les moments clés.

En face, la Colombie arrive avec de solides arguments. Les Cafeteros ont validé leur qualification en venant à bout du Ghana grâce à une prestation sérieuse et un collectif capable de faire la différence à tout moment. Leur qualité technique et leur capacité à se projeter rapidement vers l'avant en font un adversaire redoutable.

Ce huitième de finale s'annonce particulièrement équilibré. La Suisse tentera de contrôler le rythme de la rencontre grâce à son organisation, tandis que la Colombie cherchera à imposer son jeu offensif et sa créativité.

Le vainqueur de cette affiche décrochera son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

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