Le film "Divines" de Houda Benyamina rediffusé sur France 4 mercredi 20 mai 2026 (vidéo)

Mercredi 20 mai 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Divines" un film réalisé par Houda Benyamina, un drame puissant, électrisant et plein de rage de vivre.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une banlieue parisienne désabusée, Dounia a une soif de pouvoir et de réussite absolue. Lassée de la précarité et du déterminisme social, elle refuse de suivre la voie toute tracée du lycée professionnel. Son leitmotiv ? "L'argent, l'argent, l'argent."

Avec Maimouna, sa meilleure amie et double inséparable, elle décide de bousculer les règles. Pour s'affranchir de sa condition et gagner rapidement beaucoup d'argent, Dounia se met au service de Rebecca, une dealeuse respectée et redoutable du quartier.

Leur ascension dans le trafic de drogue leur apporte l'argent et le respect tant convoités. Mais ce chemin vers les sommets est pavé de dangers. Entre l'engrenage de la criminalité, une liaison fascinante avec Djigui - un jeune danseur qui lui fait entrevoir une autre vie - et la violence du milieu, le quotidien de Dounia va basculer.