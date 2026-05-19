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"Aka" avec Alban Lenoir et Eric Cantona diffusé sur TF1 jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 19 mai 2026 161
"Aka" avec Alban Lenoir et Eric Cantona diffusé sur TF1 jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 21 mai 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Aka" un film sorti en 2023 sur Netflix, un thriller d'action sombre et percutant mené par Alban Lenoir.

L'histoire en quelques lignes...

Adam Franco est un agent infiltré des services secrets français, habitué aux missions les plus sales et les plus violentes. Sa nouvelle affectation est de la plus haute importance : il doit infiltrer une puissante organisation criminelle parisienne afin de déjouer un attentat terroriste imminent sur le sol français.

Pour ce faire, Adam intègre le cercle intime du chef de la pègre, Victor Pastore. Mais le plan se complique lorsque l'agent infiltration se lie d'amitié contre son gré avec le jeune fils du boss, un garçon innocent de 8 ans.

Pris au piège dans un terrible dilemme moral, entre son devoir de soldat implacable et son humanité retrouvée, Adam va devoir faire un choix qui va faire exploser sa mission... et tout son univers.

Avec : Alban Lenoir (Adam Franco), Eric Cantona (Victor Pastore), Thibault de Montalembert (Kruger), Sveva Alviti (Natalya).
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