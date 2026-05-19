recherche
Cinéma

"Omar la fraise" avec Reda Kateb et Benoît Magimel diffusé sur France 4 jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 19 mai 2026 365
"Omar la fraise" avec Reda Kateb et Benoît Magimel diffusé sur France 4 jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 21 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Omar la Fraise", un film réalisé par Élias Belkeddar, sorrti en 2023, avec Reda Kateb et Benoît Magimel.

L'histoire en quelques lignes...

Omar, plus connu sous le pseudonyme d'"Omar la Fraise", est un bandit à l'ancienne, un gangster de la vieille école parisienne. Condamné à 20 ans de prison par la justice française, il n'a plus d'autre choix pour échapper à la cellule que de fuir le pays.

Il se réfugie en Algérie, son pays d'origine qu'il ne connaît pas vraiment, accompagné de son fidèle acolyte de toujours, Roger.

Habitués à la violence, à l'adrénaline et aux combines de la nuit parisienne, les deux compères se retrouvent soudainement forcés de faire profil bas. Pour Omar, c'est le début d'une "retraite" imposée qu'il vit comme une punition.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

La série &quot;Etty&quot; inspirée des écrits d'Etty Hillesum diffusée sur Arte jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

La série "Etty" inspirée des écrits d'Etty Hillesum diffusée sur Arte jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

19 mai 2026 - 11:16

Sur le même thème...

&quot;Aka&quot; avec Alban Lenoir et Eric Cantona diffusé sur TF1 jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

"Aka" avec Alban Lenoir et Eric Cantona diffusé sur TF1 jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

19 mai 2026 - 09:10

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 21 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 21 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

19 mai 2026 - 09:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...