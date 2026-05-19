"Omar la fraise" avec Reda Kateb et Benoît Magimel diffusé sur France 4 jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 21 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Omar la Fraise", un film réalisé par Élias Belkeddar, sorrti en 2023, avec Reda Kateb et Benoît Magimel.

L'histoire en quelques lignes...

Omar, plus connu sous le pseudonyme d'"Omar la Fraise", est un bandit à l'ancienne, un gangster de la vieille école parisienne. Condamné à 20 ans de prison par la justice française, il n'a plus d'autre choix pour échapper à la cellule que de fuir le pays.

Il se réfugie en Algérie, son pays d'origine qu'il ne connaît pas vraiment, accompagné de son fidèle acolyte de toujours, Roger.

Habitués à la violence, à l'adrénaline et aux combines de la nuit parisienne, les deux compères se retrouvent soudainement forcés de faire profil bas. Pour Omar, c'est le début d'une "retraite" imposée qu'il vit comme une punition.