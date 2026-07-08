"Le grand quiz du Q.I, serez-vous HPI ?" vendredi 10 juillet 2026 sur TF1

Sur le plateau, 150 personnes réparties en trois catégories : enfants, parents, grands-parents. Chaque catégorie sera soutenue par 2 personnalités.
Afin de pouvoir évaluer leur Q.I en fin d'émission, les candidats doivent répondre à 54 questions réparties en 6 catégories :
- Vivacité
- Représentation spatiale
- Logique
- Connaissance
- Observation
- Stratégie mentale
Au terme des 54 questions, les meilleurs de chaque catégorie, soit 3 candidats, participeront à la grande finale qui désignera le meilleur des meilleurs.
Celui qui aura répondu au plus grand nombre de questions sera le grand gagnant et remportera 12 000 euros.
Grande nouveauté : pour la première fois sur un jeu de TF1, les téléspectateurs pourront participer au quiz et calculer leur Q.I en famille via le QR code de l'émission où via TF1+.
En suivant l'émission, ils pourront répondre en direct sur leur smartphone, tablette ou ordinateur à toutes les questions et obtiendront leur résultat personnel en fin de test.
Les personnalités de ce second numéro n'ont pas été communiquées par la chaîne.