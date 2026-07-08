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"Le grand quiz du Q.I, serez-vous HPI ?" vendredi 10 juillet 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 juillet 2026 147
"Le grand quiz du Q.I, serez-vous HPI ?" vendredi 10 juillet 2026 sur TF1

Vendredi 10 juillet 2026 à 21:10 sur TF1, Hélène Mannarino vous proposera de voir un numéro du "Grand Quiz" qui vous proposera d'évaluer votre Q.I en famille et dans la bonne humeur.

Sur le plateau, 150 personnes réparties en trois catégories : enfants, parents, grands-parents. Chaque catégorie sera soutenue par 2 personnalités.

Afin de pouvoir évaluer leur Q.I en fin d'émission, les candidats doivent répondre à 54 questions réparties en 6 catégories :

  • Vivacité
  • Représentation spatiale
  • Logique
  • Connaissance
  • Observation
  • Stratégie mentale

Au terme des 54 questions, les meilleurs de chaque catégorie, soit 3 candidats, participeront à la grande finale qui désignera le meilleur des meilleurs.

Celui qui aura répondu au plus grand nombre de questions sera le grand gagnant et remportera 12 000 euros.

Grande nouveauté : pour la première fois sur un jeu de TF1, les téléspectateurs pourront participer au quiz et calculer leur Q.I en famille via le QR code de l'émission où via TF1+.

En suivant l'émission, ils pourront répondre en direct sur leur smartphone, tablette ou ordinateur à toutes les questions et obtiendront leur résultat personnel en fin de test.

Les personnalités de ce second numéro n'ont pas été communiquées par la chaîne.
Dernière modification le mercredi, 08 juillet 2026 10:45
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