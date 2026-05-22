"Valérian et la cité des mille planètes" de Luc Besson à revoir sur TF1 dimanche 24 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 24 mai 2026 à 21:10, TF1 rediffusera "Valérian et la cité des mille planètes", un film réalisé par Luc Besson, adapté de la célèbre bande dessinée française "Valérian et Laureline".

L'histoire en quelques lignes...

Au XXVIIIe siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandatés par le Ministère de la Défense, ils se rendent sur Alpha — une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers entier partagent leurs connaissances, leur culture et leurs technologies depuis des siècles.

Mais un mystère plane au cœur de cette incroyable cité des mille planètes : une force obscure et radioactive grandit en son centre, menaçant de détruire la station et la paix intergalactique.

Valérian et Laureline s'engagent alors dans une course contre la montre pour identifier la menace. En explorant les secrets d'Alpha, ils vont découvrir qu'une civilisation oubliée, le peuple pacifique de la planète Mül, est au centre d'un terrible mensonge d'État.