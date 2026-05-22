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"Une belle équipe" de Mohamed Hamidi à revoir sur France 2 dimanche 24 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 22 mai 2026 190
"Une belle équipe" de Mohamed Hamidi à revoir sur France 2 dimanche 24 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 24 mai 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Une belle équipe", une comédie sociale féministe et chaleureuse sur le dépassement de soi, la solidarité et les clichés de genre, réalisée par Mohamed Hamidi.

L'histoire en quelques lignes...

À Clourrières, une petite ville du Nord, l'équipe de football locale est sur le point d'être disqualifiée du championnat après une énième bagarre sur le terrain qui a entraîné la suspension de tous les joueurs masculins jusqu'à la fin de la saison.

Pour sauver le club de la faillite et préserver la place de la ville dans la ligue, l'entraîneur, Marco (Kad Merad), prend une décision radicale et inédite : monter une équipe exclusivement composée de femmes (les femmes, sœurs et filles des joueurs suspendus).

Ces femmes, qui n'ont pour la plupart jamais touché un ballon de leur vie, doivent apprendre les règles, tactiques et exigences physiques du football en un temps record pour éviter le ridicule.

Ce renversement des rôles bouscule complètement les codes patriarcaux et les habitudes de la petite communauté. Pendant que les femmes s'entraînent et brillent sur la pelouse, les hommes se retrouvent contraints de gérer la maison, les enfants et les tâches ménagères, ce qui ne se fait pas sans étincelles ni situations cocasses.

Avec : Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy...
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