"Mississippi Burning" avec Gene Hackman & Willem Dafoe à revoir sur Arte dimanche 24 mai 2026

Deux hommes mènent une enquête dans l'atmosphère brûlante et délétère d'une petite ville du Sud. Sur fond de ségrégation, un polar efficace, doublé d'une dénonciation sans appel des crimes du Ku Klux Klan à revoir sur Arte dimanche 24 mai 2026 à 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

1964, dans une bourgade de l'État du Mississippi. Trois militants pour les droits civiques disparaissent sans laisser de trace.

Deux agents du FBI se lancent dans l'enquête en employant des méthodes différentes. Homme d'expérience, Rupert Anderson procède en douceur, tandis que, par idéalisme, son jeune collègue, Alan Ward, agit avec maladresse et précipitation, mobilisant d'importants effectifs, ce qui fait grimper d'un cran la tension déjà élevée dans la ville. Un homme noir, interrogé sans discrétion par Alan, se fait tabasser, des églises et des maisons sont incendiées.

Pendant ce temps, Rupert, qui continue d'enquêter dans l'ombre, croit de plus en plus à la culpabilité du shérif et de son adjoint…

Le silence et la haine

Inspiré de faits réels – l'assassinat de Michael Schwerner, Andrew Goodman et James Chaney par des membres du Ku Klux Klan sur une route du Mississippi –, ce film combine impeccablement le suspense d'un polar et le réquisitoire antiraciste, montrant l'enracinement de l'intolérance dans l'Amérique profonde.

Après Angel Heart, qui s'intéressait aux rites vaudous de la communauté noire, Alan Parker continue sa plongée dans le sud des États-Unis, dépeignant cette fois une petite ville murée dans le silence et la haine, à l'époque de la ségrégation raciale. Willem Dafoe et Gene Hackman, tous deux impeccables, donnent corps à ce duo de policiers mal assortis, portés néanmoins par une même passion du métier.

Neuf ans après sa sortie, le film fera l'objet d'un épilogue inattendu : un complément d'enquête entraînera la réouverture du procès – expédié en 1967 – des assassins des trois militants, qui se soldera par la mise en cause d'un responsable du Ku Klux Klan.