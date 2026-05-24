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Le film "ADN" de Maïwenn à revoir sur France 4 mardi 26 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 24 mai 2026 145
Le film "ADN" de Maïwenn à revoir sur France 4 mardi 26 mai 2026 (vidéo)

Mardi 26 mai 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "ADN" un film de Maïwenn dans lequel un deuil pousse une femme à une quête d'identité entre la France et l'Algérie.

L'histoire en quelques lignes...

Neige, divorcée et mère de trois enfants, est une femme au cœur d'une famille particulièrement complexe, explosive et névrosée. Le seul pilier qui maintient l'équilibre et le lien entre tous ces électrons libres est Émir, son grand-père algérien, qui l'a élevée et qu'elle adore.

Lorsque la santé d'Émir décline et qu'il meurt, la famille se réunit pour organiser les obsèques. C'est le déclic : les tensions latentes explosent, les rancœurs familiales refont surface et une profonde crise identitaire s'empare de Neige.

Bouleversée par ce deuil, elle décide de partir à la recherche de ses racines, de son histoire et de son propre ADN pour comprendre qui elle est vraiment.

Avec : Maïwenn Le Besco, Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert, Marine Vacth, Caroline Chaniolleau, Alain Françon, Florent Lacger, Henri-Noël Tabary et Omar Marwan...
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