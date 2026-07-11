"Le Concert de Paris" en direct du Champ-de-Mars sur France 2 lundi 13 juillet 2026

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 21:10 sur France 2, Stéphane Bern vous proposera de suivre "Le Concert de Paris" suivi du spectaculaire feu d’artifice de la Ville de Paris.

Au pied de la tour Eiffel, les plus grands talents de l’art lyrique et de la musique classique ouvriront les célébrations de la Fête nationale.

Avancé exceptionnellement au 13 juillet au soir, la 14ème édition du Concert de Paris, cet événement culturel international, sera suivie du spectaculaire feu d’artifice de la Ville de Paris.

Présentée par Stéphane Bern, cette soirée sera diffusée en direct sur France 2 et en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de 70 pays, ce qui en fait l’un des plus grands événements de musique classique au monde, avec plusieurs millions de téléspectateurs.

21:10 • Le Concert de Paris

Au pied de la tour Eiffel illuminée, cette 14ème édition réunira sous la direction du chef d’orchestre britannique Daniel Harding un casting grandiose, avec l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux !

« Un concert placé sous le signe de l'unité nationale »

Programmation artistique :

Orchestre National de France

Daniel Harding, direction

Chœur de Radio France

Lionel Sow, chef de chœur

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin, cheffe de chœur

Corinne Winters, soprano

Marina Viotti, mezzo-soprano

Farrah El-Dibany, mezzo-soprano

Jakub Józef Orliński, contre-ténor

Lawrence Brownlee, ténor

Daniel Lozakovich, violon

Gautier Capuçon, violoncelle

Hayato Sumino, piano

Masaya Kamei, piano

Adélaïde Ferrière, percussion.

23:00 • Le feu d'artifice de la Ville de Paris

Ce grand rendez-vous populaire, à visionner depuis le Champ-de-Mars, sera accompagné comme chaque année d'une création artistique inédite, musicale et visuelle au rythme de 1 600 drones mobilisés pour l’occasion.

Plusieurs tableaux viendront rythmer cette édition, notamment une séquence valorisant le 70ème anniversaire du jumelage entre Paris et Rome et les liens historiques qui unissent les deux capitales, les 400 ans de la Marine nationale et bien sûr la Seine, le tout à travers 12 tableaux pensés pour l’événement.

Quelques chiffres sur le spectacle pyrotechnique :