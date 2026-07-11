"Le Concert de Paris" en direct du Champ-de-Mars sur France 2 lundi 13 juillet 2026

Au pied de la tour Eiffel, les plus grands talents de l’art lyrique et de la musique classique ouvriront les célébrations de la Fête nationale.
Avancé exceptionnellement au 13 juillet au soir, la 14ème édition du Concert de Paris, cet événement culturel international, sera suivie du spectaculaire feu d’artifice de la Ville de Paris.
Présentée par Stéphane Bern, cette soirée sera diffusée en direct sur France 2 et en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de 70 pays, ce qui en fait l’un des plus grands événements de musique classique au monde, avec plusieurs millions de téléspectateurs.
21:10 • Le Concert de Paris
Au pied de la tour Eiffel illuminée, cette 14ème édition réunira sous la direction du chef d’orchestre britannique Daniel Harding un casting grandiose, avec l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux !
« Un concert placé sous le signe de l'unité nationale »
Programmation artistique :
Orchestre National de France
Daniel Harding, direction
Chœur de Radio France
Lionel Sow, chef de chœur
Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin, cheffe de chœur
Corinne Winters, soprano
Marina Viotti, mezzo-soprano
Farrah El-Dibany, mezzo-soprano
Jakub Józef Orliński, contre-ténor
Lawrence Brownlee, ténor
Daniel Lozakovich, violon
Gautier Capuçon, violoncelle
Hayato Sumino, piano
Masaya Kamei, piano
Adélaïde Ferrière, percussion.
23:00 • Le feu d'artifice de la Ville de Paris
Ce grand rendez-vous populaire, à visionner depuis le Champ-de-Mars, sera accompagné comme chaque année d'une création artistique inédite, musicale et visuelle au rythme de 1 600 drones mobilisés pour l’occasion.
Plusieurs tableaux viendront rythmer cette édition, notamment une séquence valorisant le 70ème anniversaire du jumelage entre Paris et Rome et les liens historiques qui unissent les deux capitales, les 400 ans de la Marine nationale et bien sûr la Seine, le tout à travers 12 tableaux pensés pour l’événement.
Quelques chiffres sur le spectacle pyrotechnique :
- Pour la première fois, 1 600 drones ultra légers (contre 1000 l'an dernier), équipés de LEDs lights et superlights avec diffuseur à 360° et d’effets pyrotechniques
- Plus de 120 postes de tirs, dont plus de 80 sur la tour Eiffel
- 50 projecteurs asservis dans la tour Eiffel
- Une équipe technique et artistique de plus de 100 personnes sur le projet