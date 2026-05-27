"Max et les ferrailleurs" de Claude Sautet à revoir sur France 5 vendredi 29 mai 2026

Vendredi 29 mai 2026 à 21:00, France 5 vous proposera de revoir "Max et les ferrailleurs", un classique du cinéma policier français réalisé par Claude Sautet (1971), avec Michel Piccoli et Romy Schneider.

L'histoire en quelques lignes...

Max est un inspecteur de police solitaire, obsessionnel et issu d'une famille aisée, ce qui lui permet de vivre pour son travail sans se soucier de son salaire. Sa hantise ? Les criminels qui lui échappent faute de preuves.

Lorsqu'il croise par hasard Boubou, un ancien camarade de régiment devenu un petit truand minable qui recycle de la ferraille dans la banlieue parisienne, Max a une idée fixe : créer lui-même le flagrant délit parfait pour piéger la bande.

Pour mener à bien sa machination, il cible Lily, une jeune prostituée d'origine allemande qui est la compagne de Boubou. Se faisant passer pour un riche banquier d'affaires timide et distant, Max la courtise, l'entretient, et lui confie subtilement des informations sur de prétendues grosses sommes d'argent qui transitent par sa banque.

Son but est simple : pousser par procuration la bande de ferrailleurs, amateurs et désorganisés, à tenter le casse du siècle pour pouvoir les cueillir en plein acte. Mais à force de manipuler les sentiments et de jouer avec le feu, Max s'enfonce dans un engrenage psychologique dangereux où la frontière entre le flic et le criminel devient tragiquement floue.