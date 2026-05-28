"Le discours" de Laurent Tirard à revoir sur France 4 samedi 30 mai 2026 (vidéo)

Samedi 30 mai 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Le discours", un film réalisé par Laurent Tirard adapté du roman génial et hilarant de Fabrice Caro (Fabcaro).

L'histoire en quelques lignes...

Adrien a 35 ans. Il est coincé dans un dîner de famille interminable où son père ressort les mêmes anecdotes, sa mère sert le même gigot, et sa sœur Sophie écoute béatement son futur mari, Ludo, parler de climatisation.

Pour Adrien, la soirée est déjà une torture psychologique majeure pour deux raisons :

Sonia, l'amour de sa vie qui a décidé de faire "une pause", ne répond pas au SMS qu'il lui a envoyé à 17h24.

Au milieu du repas, son futur beau-frère Ludo lui lance une bombe avec un grand sourire : « Tu sais, ça ferait super plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour du mariage... »

Bloqué entre sa névrose amoureuse et l'angoisse absolue de devoir parler en public, Adrien s'évade dans ses pensées. Le film devient alors un voyage mental jubilatoire où se mêlent ses souvenirs avec Sonia, ses pires scénarios de discours catastrophes, et une crise existentielle féroce sur la lâcheté, l'amour et la famille.

Avec : Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel, Guilaine Londez, Sébastien Chassagne, Sarah Suco, Marilou Aussilloux, Christophe Montenez.