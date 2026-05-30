"Le jour le plus long" à revoir sur France 3 lundi 1er juin 2026

Lundi 1er juin 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir "Le jour le plus long", un film américain sorti en 1962 avec John Wayne, Henry Fonda, Sean Connery, Robert Mitchum, Bourvil et Arletty.

Le film retrace chronologiquement les événements du débarquement allié en Normandie dans la journée du 6 juin 1944, précédé des derniers préparatifs de la veille au soir.

L'histoire en quelques lignes...

Eisenhower, qui dirige l'opération du Débarquement en Normandie, choisit la date du 6 juin, alors que les Allemands, trop confiants, ne croient pas à la possibilité d'un débarquement.

La veille, la Résistance française alertée commence les opérations de sabotage.

Le 6 juin, le major Howard et ses hommes s'emparent d'un pont sur l'Orne qu'ils doivent conserver coûte que coûte. Les parachutistes du lieutenant-colonel Vandervoort sautent à leur tour...

Avec : John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Mel Ferrer, Sean Connery, Richard Burton, Curd Jürgens, Bourvil...