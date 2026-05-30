"Le jour le plus long" à revoir sur France 3 lundi 1er juin 2026

Le film retrace chronologiquement les événements du débarquement allié en Normandie dans la journée du 6 juin 1944, précédé des derniers préparatifs de la veille au soir.
L'histoire en quelques lignes...
Eisenhower, qui dirige l'opération du Débarquement en Normandie, choisit la date du 6 juin, alors que les Allemands, trop confiants, ne croient pas à la possibilité d'un débarquement.
La veille, la Résistance française alertée commence les opérations de sabotage.
Le 6 juin, le major Howard et ses hommes s'emparent d'un pont sur l'Orne qu'ils doivent conserver coûte que coûte. Les parachutistes du lieutenant-colonel Vandervoort sautent à leur tour...
Avec : John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Mel Ferrer, Sean Connery, Richard Burton, Curd Jürgens, Bourvil...