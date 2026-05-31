Inédit : le film "Aftersun" de Charlotte Wells diffusé sur France 4 mardi 2 juin 2026 (vidéo)

Mardi 2 juin 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Aftersun", un film inédit dans lequel un père et sa fille partagent un été lumineux, où les souvenirs se teintent peu à peu de mélancolie.

L'histoire en quelques lignes...

Au début des années 2000, Sophie, une préadolescente de 11 ans pleine d'esprit, et son père Calum, un homme idéaliste, aimant mais secret qui s'apprête à fêter ses 31 ans, passent quelques jours de vacances dans une station balnéaire un peu décatie en Turquie. Entre les séances de plongée, les parties de billard et les moments de complicité capturés par leur petite caméra DV, le séjour ressemble à une parenthèse enchantée.

Vingt ans plus tard, Sophie, devenue adulte, plonge dans ses souvenirs et visionne ces vidéos de vacances. À travers le prisme de sa propre maturité, elle tente de réconcilier le père qu'elle a connu et aimé avec l'homme complexe et profondément tourmenté qu'il était en réalité, dissimulant une détresse psychologique qu'elle était trop jeune pour comprendre à l'époque.

Avec : Paul Mescal, Francesca Corio, Celia Rowlson-Hall, Sally Messham, Brooklyn Toulson...