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"Le passé" avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim à revoir sur France 4 jeudi 4 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 juin 2026 240
"Le passé" avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim à revoir sur France 4 jeudi 4 juin 2026 (vidéo)

Samedi 4 juin 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Le passé", un film d'Asghar Farhadi qui explore les non-dits, la culpabilité et l'impossibilité de se détacher de son histoire personnelle.

L'histoire en quelques lignes...

Après quatre ans de séparation, Ahmad revient de Téhéran à Paris pour finaliser son divorce avec Marie, son épouse française. Marie souhaite refaire sa vie avec Samir, un gérant de pressing dont l'épouse est dans le coma après une tentative de suicide.

Dès son arrivée, Ahmad découvre un climat familial électrique. Marie entretient des rapports extrêmement tendus avec sa fille aînée, Lucie, qui voit d'un très mauvais œil la nouvelle relation de sa mère.

Ahmad tente de jouer les médiateurs et découvre que le malaise de Lucie n'est pas dû à une simple crise d'adolescence. Elle se sent responsable de l'état de la femme de Samir.

Avec : Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa, Pauline Burlet, Elyes Aguis, Jeanne Jestin, Sabrina Ouazani, Babak Karimi.
Dernière modification le mardi, 02 juin 2026 10:30
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