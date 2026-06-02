recherche
Cinéma

Le film "Champagne !" de Nicolas Vanier rediffusé sur M6 jeudi 4 juin 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 juin 2026 174
Le film "Champagne !" de Nicolas Vanier rediffusé sur M6 jeudi 4 juin 2026 (vidéo)

Jeudi 4 juin 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir le film "Champagne !" de Nicolas Vanier, avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison et Stéphane De Groodt.

L'histoire en quelques lignes...

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume forment une bande d'amis soudés depuis plus de trente ans. Malgré les aléas de la vie, les mariages et les enfants, rien n'a jamais réussi à les séparer.

Ce week-end, la bande de cinquantenaires se réunit au cœur des sublimes vignobles de la Champagne. Le prétexte ? L’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire endurci du groupe. L'événement est organisé chez Romane, qui tente de faire passer le domaine viticole familial en agriculture biologique.

Mais la fête déraille lorsque la future mariée, beaucoup plus jeune et non invitée au départ, débarque à l'improviste. Sa présence bouscule les repères du groupe et ne fait pas du tout l’unanimité. Dans le décor idyllique des bulles et des vignes, les vieux secrets, les rancœurs enfouies et les non-dits éclatent.

Entre fous rires, grosses engueulades et réconciliations amères, l'amitié va être mise à rude épreuve : pour la première fois, tout le monde va trinquer !
Dernière modification le mardi, 02 juin 2026 15:48
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mardi 2 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mardi 2 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

02 juin 2026 - 16:03

Sur le même thème...

&quot;Le passé&quot; avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim à revoir sur France 4 jeudi 4 juin 2026 (vidéo)

"Le passé" avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim à revoir sur France 4 jeudi 4 juin 2026 (vidéo)

02 juin 2026 - 10:29

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 4 juin 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 4 juin 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

02 juin 2026 - 10:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...