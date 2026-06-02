Le film "Champagne !" de Nicolas Vanier rediffusé sur M6 jeudi 4 juin 2026 (vidéo)

Jeudi 4 juin 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir le film "Champagne !" de Nicolas Vanier, avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison et Stéphane De Groodt.

L'histoire en quelques lignes...

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume forment une bande d'amis soudés depuis plus de trente ans. Malgré les aléas de la vie, les mariages et les enfants, rien n'a jamais réussi à les séparer.

Ce week-end, la bande de cinquantenaires se réunit au cœur des sublimes vignobles de la Champagne. Le prétexte ? L’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire endurci du groupe. L'événement est organisé chez Romane, qui tente de faire passer le domaine viticole familial en agriculture biologique.

Mais la fête déraille lorsque la future mariée, beaucoup plus jeune et non invitée au départ, débarque à l'improviste. Sa présence bouscule les repères du groupe et ne fait pas du tout l’unanimité. Dans le décor idyllique des bulles et des vignes, les vieux secrets, les rancœurs enfouies et les non-dits éclatent.

Entre fous rires, grosses engueulades et réconciliations amères, l'amitié va être mise à rude épreuve : pour la première fois, tout le monde va trinquer !