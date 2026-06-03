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"Fenêtre sur cour" d'Alfred Hitchcock à revoir sur France 5 vendredi 5 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 juin 2026 259
"Fenêtre sur cour" d'Alfred Hitchcock à revoir sur France 5 vendredi 5 juin 2026

Vendredi 5 juin 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Fenêtre sur cour", le chef-d’œuvre du suspense d'Alfred Hitchcock sorti en 1954.

L'histoire en quelques lignes...

À la suite d'un accident, L.B. "Jeff" Jefferies, un photographe reporter d'action, se retrouve temporairement en fauteuil roulant, confiné dans son appartement new-yorkais en pleine canicule. Pour tuer l'ennui, il commence à espionner ses voisins d'en face à l'aide de ses téléobjectifs et de ses jumelles.

Ce qui n'était qu'un simple voyeurisme distrayant prend une tournure obsessionnelle lorsque Jeff devient persuadé qu'un représentant de commerce vivant de l'autre côté de la cour vient d'assassiner sa femme malade.

Immobile et impuissant, Jeff va devoir convaincre sa sublime fiancée, Lisa, et son infirmière, Stella, de devenir ses yeux et ses jambes pour mener l'enquête au péril de leur vie.

Avec : James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr, Judith Evelyn, Ross Bagdasarian, Georgine Darcy, Sara Berner, Frank Cady.

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