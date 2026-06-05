recherche
Cinéma

Inédit, le film "Chasse gardée" diffusé sur TF1 dimanche 7 juin 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 245
Inédit, le film "Chasse gardée" diffusé sur TF1 dimanche 7 juin 2026 (vidéo)

Dimanche 7 juin 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Chasse gardée", une comédie inédite en clair à la télévision réalisée par Antonin Fourlon et Frédéric Forestier qui joue avec humour sur le choc des cultures entre citadins et ruraux.

L'histoire en quelques lignes...

Simon et Adélaïde, un jeune couple de Parisiens étouffés par la vie urbaine avec leurs deux enfants, décident de tout quitter pour s'offrir le rêve de la ruralité. Ils achètent une magnifique et immense maison de maître à la campagne, convaincus d'avoir trouvé un havre de paix verdoyant et paisible.

Mais le rêve tourne rapidement au cauchemar. Ils découvrent bien vite que leur jardin idyllique sert en réalité de terrain de chasse communal aux locaux.

Entre un maire chasseur un peu trop lâche, des voisins armés jusqu'aux dents qui s'invitent chez eux sans sommation, et une guerre des nerfs qui s'installe, Simon et Adélaïde vont devoir employer les grands moyens pour défendre leur territoire. Les hostilités sont ouvertes, et tous les coups (bas) sont permis !

Avec : Didier Bourdon (Bernard), Hakim Jemili (Simon), Thierry Lhermitte (Gaspard), Camille Lou (Adelaïde).
Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 09:59
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Capital&quot; dimanche 7 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Capital" dimanche 7 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine

05 juin 2026 - 10:49

Sur le même thème...

&quot;Vanina : meurtres en Sicile&quot;, nouvel épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 7 juin 2026

"Vanina : meurtres en Sicile", nouvel épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 7 juin 2026

05 juin 2026 - 10:17

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 6 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 6 juin 2026 sur TF1, les reportag…

05 juin 2026 - 09:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...