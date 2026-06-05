Inédit, le film "Chasse gardée" diffusé sur TF1 dimanche 7 juin 2026 (vidéo)

Dimanche 7 juin 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Chasse gardée", une comédie inédite en clair à la télévision réalisée par Antonin Fourlon et Frédéric Forestier qui joue avec humour sur le choc des cultures entre citadins et ruraux.

L'histoire en quelques lignes...

Simon et Adélaïde, un jeune couple de Parisiens étouffés par la vie urbaine avec leurs deux enfants, décident de tout quitter pour s'offrir le rêve de la ruralité. Ils achètent une magnifique et immense maison de maître à la campagne, convaincus d'avoir trouvé un havre de paix verdoyant et paisible.

Mais le rêve tourne rapidement au cauchemar. Ils découvrent bien vite que leur jardin idyllique sert en réalité de terrain de chasse communal aux locaux.

Entre un maire chasseur un peu trop lâche, des voisins armés jusqu'aux dents qui s'invitent chez eux sans sommation, et une guerre des nerfs qui s'installe, Simon et Adélaïde vont devoir employer les grands moyens pour défendre leur territoire. Les hostilités sont ouvertes, et tous les coups (bas) sont permis !

Avec : Didier Bourdon (Bernard), Hakim Jemili (Simon), Thierry Lhermitte (Gaspard), Camille Lou (Adelaïde).