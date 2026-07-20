Le festival Les Francofolies de la Rochelle célèbrent la richesse et la diversité de la scène musicale francophone. Véritable rendez-vous culturel incontournable, le festival accueille des dizaines de milliers de spectateurs chaque été.
Partenaire majeur de l’événement, France Télévisions vous propose de revivre sur France 4 les meilleurs moments de cette édition.
Au programme : Luiza, Youssou Ndour, Gaël Faye, Louane, Sam Sauvage, Gaëtan Roussel et Mika.
Retrouvez prochainement le concert de Zaz aux Francofolies de la Rochelle 2026 sur France 4.