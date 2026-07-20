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Le meilleur des Francofolies de la Rochelle sur France 4 mercredi 22 juillet 2026 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 juillet 2026 196
Le meilleur des Francofolies de la Rochelle sur France 4 mercredi 22 juillet 2026 © Antoine MONÉGIER

Mercredi 22 juillet 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de découvrir le meilleur des Francofolies de la Rochelle dont la 42ème édition s'est déroulée du 10 au 14 juillet dernier.

Le festival Les Francofolies de la Rochelle célèbrent la richesse et la diversité de la scène musicale francophone. Véritable rendez-vous culturel incontournable, le festival accueille des dizaines de milliers de spectateurs chaque été.

Partenaire majeur de l’événement, France Télévisions vous propose de revivre sur France 4 les meilleurs moments de cette édition.

Au programme : Luiza, Youssou Ndour, Gaël Faye, Louane, Sam Sauvage, Gaëtan Roussel et Mika.

Retrouvez prochainement le concert de Zaz aux Francofolies de la Rochelle 2026 sur France 4.

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