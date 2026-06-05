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"Mourrir peut attendre" avec Daniel Craig rediffusé sur France 2 dimanche 7 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 252
"Mourrir peut attendre" avec Daniel Craig rediffusé sur France 2 dimanche 7 juin 2026 (vidéo)

Dimanche 7 juin 2026 à 21:10: France 2 rediffusera le 25ème opus des aventures de James Bond, "Mourrir peut attendre" avec Daniel Craig.

L'histoire en quelques lignes...

Bond s'est retiré en Jamaïque, où il mène une vie luxueuse depuis sa villa de bord de mer à laquelle est amarré un voilier. Bien que se tenant à l'écart du MI6, il se maintient en forme, conscient que ses activités passées ont fait de lui un homme à abattre.

Un laboratoire biologique ultra-sécurisé du MI6 situé en plein Londres est pris d'assaut par un commando de Spectre commandé par Primo. Ils abattent tous les scientifiques présents dans le laboratoire, sauf un dénommé Valdo Obruchev, dont ils simulent l'enlèvement, mais il est en fait de mèche avec eux. Ils repartent en ayant dérobé une nouvelle arme biologique conçue par Obruchev, ayant pour nom de code « Projet Héraclès ». Cette arme est à base de nanorobots infectant les gens comme un virus, par simple contact tactile, et codés sur l'ADN spécifique d'un individu, les rendant mortels pour leur cible, mais inoffensifs pour les autres.

Bond est contacté par son ami de longue date Felix Leiter, agent à la CIA, qui lui présente son nouveau jeune collègue Logan Ash. Ils sollicitent son aide pour ramener Obruchev, qui a été repéré sur l'île voisine de Cuba, mais Bond refuse. Le même soir en sortant de l'établissement, Bond rencontre une jeune femme prénommée Nomi, qui se révèle être une agente du MI6 à qui a été attribué le matricule 007. Informé par Nomi du contenu du « Projet Héraclès », Bond accepte par la suite d'aider Leiter. Une relation de compétition se crée entre Nomi et Bond.
Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 10:15
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