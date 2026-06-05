Le film "Capitaine Phillips" avec Tom Hanks à revoir sur Arte dimanche 7 juin 2026 (vidéo)

En route vers le Kenya, un porte-conteneurs américain est attaqué par un petit groupe de pirates somaliens. S’emparant d’une histoire vraie, Paul Greengrass immerge le spectateur dans une prise d’otages haletante, portée par l’impeccable Tom Hanks. À revoir sur Arte dimanche 7 juin 2026 à 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

Avril 2009. En route vers le port de Mombasa, au Kenya, le porte-conteneurs Maersk Alabama est attaqué dans le golfe d’Aden par un groupe de pirates somaliens.

Capitaine expérimenté, Richard Phillips tente d'abord de repousser les assaillants par une ruse. Mais un commando de quatre hommes, mené par le jeune Muse, parvient à monter à bord. Échouant à prendre le contrôle du navire, ils acceptent le marché que leur propose Phillips pour protéger son équipage : repartir libres dans le canot de sauvetage du cargo avec les 30 000 dollars déposés au coffre.

Alors que Phillips descend avec eux dans l’embarcation, il est pris en otage. Les pirates exigent une importante rançon pour sa libération. Des tractations s’engagent avec les forces spéciales américaines.

Capitaine courage

Portant à l’écran le récit que fit (le vrai) Richard Phillips de l’attaque de son cargo et de sa captivité, Paul Greengrass (Vol 93, Green Zone…) expose dès les premières minutes les mobiles qui poussent de jeunes pêcheurs somaliens à risquer leur vie pour rançonner les navires marchands longeant leurs côtes : d’un côté, la misère et le désœuvrement de ces laissés-pour-compte de la Corne de l’Afrique, de l’autre, l’argent facile que leur font miroiter des commanditaires avides et brutaux qui les chauffent à blanc.

Avec le souci du réalisme qu’on lui connaît, le réalisateur immerge le spectateur dans les entrailles de l’immense porte-conteneurs et le prend presque en otage lors des scènes d’action et de face-à-face en huis clos.

En capitaine courage – l’héroïsme de Phillips fut cependant remis en question après coup par la moitié de son équipage –, l’impeccable Tom Hanks laisse généreusement toute sa place au personnage de Muse (Barkhad Abdi), qui suscite l’empathie.

Reparti bredouille des Oscars malgré ses six nominations en 2014, le film aborde sans manichéisme les ressorts d’une piraterie devenue un fléau pour les Occidentaux dans cette région du monde.