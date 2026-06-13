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Le film "Camping" avec Franck Dubosc à revoir sur TF1 lundi 15 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 243
Le film "Camping" avec Franck Dubosc à revoir sur TF1 lundi 15 juin 2026 (vidéo)

Lundi 15 juin 2026 à 21:10, TF1 rediffusera "Camping", un film réalisé par Fabien Onteniente, sorti en 2006 au cinéma avec Franck Dubosc, Gérard Lanvin, Mathilde Seigner, Antoine Duléry, Claude Brasseur et Mylène Demongeot.

L'histoire en quelques lignes...

Au camping des Flots Bleus, à l'entrée du bassin d'Arcachon, touristes de passage et habitués coulent des jours heureux entre mer et forêt, au pied de la dune du Pilat.

Parmi les amoureux de cet havre de paix, Patrick Chirac, Sophie et Paul Gatineau, mais aussi Laurette et Jacky Pic ne céderaient leur place et leur apéritif quotidien pour rien au monde ! Hélas, cette année, rien ne va plus : les Pic n'ont plus leur habituel emplacement n°17, les Gatineau font tente à part et Patrick est venu de Dijon... seul !

Alors qu'il traverse la région dans une voiture de collection avec sa fille, Michel Saint Josse, chirurgien esthétique parisien, tombe en panne et doit séjourner aux Flots Bleus. Il découvre alors la vie au camping...
Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 13:03
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Publié dans Cinéma, Lundi
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