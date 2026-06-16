"A l'ombre des filles" avec Alex Lutz et Agnès Jaoui diffusé sur France 4 jeudi 18 juin 2026 (vidéo)

Jeudi 18 juin 2026 à 21:00, France 4 diffusera "À l’ombre des filles", un film qui raconte avec humour et émotion comment la musique devient, au sein d’une prison pour femmes, un espace de liberté et de reconstruction.

L'histoire en quelques lignes...

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues.

Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

Avec : Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi, Veerle Baetens, Marie Berto, Fatima Berriah et Anna Nadjer.