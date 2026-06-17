"Gazon maudit" de Josiane Balasko à revoir sur France 5 vendredi 19 juin 2026

Vendredi 19 juin 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Gazon maudit", une comédie réalisée par Josiane Balasko qui aborde l'homosexualité et le couple avec beaucoup d'humour et d'audace pour l'époque, le film étant sorti en 1995 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Laurent (Alain Chabat) et Loli (Victoria Abril) forment un couple en apparence sans histoire, installé dans le Sud de la France. En réalité, Laurent est un mari volage, macho et menteur invétéré, tandis que Loli, mère au foyer passionnée, ignore tout de ses infidélités.

Leur quotidien bascule le jour où Marijo (Josiane Balasko) tombe en panne de van juste devant leur maison. Marijo est une femme au look très masculin, motarde, lesbienne et fière de l'être. En l'absence de Laurent, une complicité immédiate puis une immense attirance naissent entre Loli et Marijo.

Quand Laurent découvre la situation, c'est le choc : il se retrouve en compétition non pas avec un autre homme, mais avec une femme pour reconquérir le cœur de son épouse. Pour ne pas perdre Loli, Laurent va devoir accepter un arrangement pour le moins inhabituel : un ménage à trois où Marijo passe une semaine sur deux dans le lit de Loli. Un affront total pour l'orgueil de ce mari macho, donnant lieu à une guerre des nerfs hilarante entre lui et Marijo.