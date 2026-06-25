"Les estivants" de Valeria Bruni Tedeschi à revoir sur France 4 samedi 27 juin 2026

Samedi 27 juin 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "Les estivants", une autofiction très librement inspirée de la propre vie de Valeria Bruni Tedeschi.

L'histoire en quelques lignes...

Anna débarque dans un domaine familial avec sa fille pour quelques jours de vacances. Elle doit y relever deux défis de taille : surmonter sa rupture amoureuse toute fraîche avec son compagnon, et avancer sur l'écriture de son prochain film avec sa co-scénariste.

Au milieu de sa famille excentrique, des amis et du personnel de maison, les vacances ne vont pas être de tout repos. Derrière la légèreté des déjeuners au soleil, les rires et les secrets de chacun, les tensions s'accumulent.

Le film dresse le portrait d'une microsociété de privilégiés qui tente d'ignorer les bruits du monde extérieur pour ne pas affronter ses propres peurs, ses désirs et le vide de son existence.

Avec : Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Laurent Stocker, Riccardo Scamarcio.