"Coup de foudre à Notting Hill" à revoir sur TF1 mardi 7 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026 à 21:10, TF1 rediffusera "Coup de foudre à Notting Hill" une comédie romantique britannique des années 90, avec le duo iconique Julia Roberts et Hugh Grant.

L'histoire en quelques lignes...

William Thacker (Hugh Grant) mène une vie d'un calme plat dans le charmant quartier de Notting Hill à Londres. Divorcé, il partage sa maison avec un colocataire gallois excentrique et gère une petite librairie de guides de voyage qui bat de l'aile.

Un matin, sa routine bascule lorsque Anna Scott (Julia Roberts), la plus grande actrice de cinéma au monde, pousse la porte de sa boutique. Quelques minutes plus tard, William la bouscule accidentellement dans la rue et lui renverse son jus d'orange dessus. Pour réparer sa maladresse, il lui propose de venir se changer chez lui, juste en face. Contre toute attente, avant de repartir, la star l'embrasse.

C'est le début d'une romance improbable, rythmée par le choc de deux mondes radicalement opposés : la simplicité des amis de William face à la pression étouffante des paillettes, des paparazzi et des exigences d'Hollywood.