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"Tendre poulet" avec Annie Girardot et Philippe Noiret à revoir sur France 5 mardi 7 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 juillet 2026 158
"Tendre poulet" avec Annie Girardot et Philippe Noiret à revoir sur France 5 mardi 7 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Tendre poulet", une comédie policière culte réalisée par Philippe de Broca en 1978, qui mêle habilement romance, humour et enquête.

L'histoire en quelques lignes...

Lise Tanquerelle (Annie Girardot) est une femme moderne, dynamique et... commissaire de police à la brigade criminelle. Un soir, sa voiture percute le cyclomoteur d'Antoine Lemercier (Philippe Noiret), un vieux copain de la Sorbonne devenu un brillant professeur de grec ancien.

Très vite, le coup de foudre opère et ils entament une liaison passionnée. Seul problème : Antoine, farouche intellectuel de gauche, a une sainte horreur de la police. Pour ne pas faire fuir son nouvel amant, Lise décide de lui cacher sa véritable profession et lui fait croire qu'elle est une simple fonctionnaire aux archives de la préfecture.

La situation se complique sérieusement lorsqu'une série de meurtres frappe la capitale : plusieurs députés sont assassinés de manière insolite (poignardés dans le dos avec un poinçon de tailleur). Lise est immédiatement chargée de mener l'enquête.

Dès lors, sa vie devient un véritable numéro d'équilibriste. Entre deux interrogatoires musclés et la traque d'un tueur en série insaisissable, elle doit courir rejoindre Antoine, dissimuler son arme dans son sac à main, et inventer des mensonges de plus en plus gros pour justifier ses retards et ses absences nocturnes.

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