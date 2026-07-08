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"Fantômas se déchaîne" à revoir sur TMC vendredi 10 juillet 2026 avec Louis de Funès & Jean Marais (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 juillet 2026 102
"Fantômas se déchaîne" à revoir sur TMC vendredi 10 juillet 2026 avec Louis de Funès & Jean Marais (vidéo)

À voir ou revoir sur TMC vendredi 10 juillet 2026 à 21:25, le second volet de la trilogie "Fantômas" avec Louis de Funès et Jean Marais : "Fantômas se déchaîne".

L'histoire en quelques lignes...

Un an après avoir poursuivi sans relâche Fantômas, le commissaire Juve est décoré de la Légion d'honneur. Il est persuadé que le criminel a définitivement disparu.

Mais après avoir envoyé au policier un message de félicitations, Fantômas enlève le professeur Marchand. Revendiquant publiquement le rapt, il annonce en outre son intention de dominer la planète grâce à un rayon télépathique qui permet de contrôler la pensée humaine, sur lequel travaille le savant. Mais pour que sa tentative aboutisse, Fantômas doit également s'emparer du professeur Lefebvre, collègue de Marchand. En effet, les expériences du professeur Marchand ne pourront aboutir sans le résultat des expériences en cours du professeur Lefebvre.

Fandor, déguisé en professeur Lefebvre, se rend au domicile de ce dernier, qui tout d'abord ne réalise pas la supercherie. Il lui propose d'aller sous ses traits à Rome, où doit se tenir un important congrès scientifique. Le journaliste déguisé en Lefebvre, sa fiancée Hélène et Michou, le jeune frère de cette dernière tout juste renvoyé de son pensionnat pour mauvaise conduite, prennent un train de nuit pour l'Italie. Ils sont escortés de Juve et de ses subordonnés. Le commissaire espère piéger Fantômas qui tentera certainement d'enlever le professeur Lefebvre. Mais le criminel rejoint le congrès sous le masque du savant. La confusion est d'autant plus totale que le vrai professeur Lefebvre, irrité par une interview balbutiante donnée en son nom par Fandor, arrive lui aussi au congrès.

Fantômas enlève le vrai Lefebvre, Hélène et Michou, puis s'enfuit. Arrêté par la police italienne, Juve est interné dans un asile psychiatrique...
Dernière modification le mercredi, 08 juillet 2026 14:53
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