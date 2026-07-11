"Mille milliards de dollars" avec Patrick Dewaere à revoir sur Arte lundi 13 juillet 2026

Journaliste, Paul enquête sur le roi de l'électronique français bientôt retrouvé mort. Un polar économique d'Henri Verneuil, qui dénonce la mondialisation naissante à revoir sur Arte lundi 13 juillet 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Paul Kerjean est journaliste à La tribune. Un mystérieux informateur le convoque dans un parking pour lui faire, au compte-gouttes, des révélations sur Jacques Benoît-Lambert, le roi de l'électronique français. Celui-ci aurait dû trouver en catastrophe 750 millions...

Paul mène l'enquête. Peu à peu se dessine une ténébreuse affaire de pot-de-vin : le patron de la multinationale GTI aurait sauvé in extremis de la faillite une filiale de l'empire Benoît-Lambert en lui rachetant des immeubles miteux à plus du double de leur valeur.

Une fois l'affaire sortie dans La tribune, on apprend le suicide de Jacques Benoît-Lambert…

Antigigantisme

Les mille milliards de dollars du film représentent le chiffre d'affaires annuel réalisé par les trente plus grosses sociétés du monde. "Une puissance aussi colossale concentrée entre si peu de mains, ça fait peur", glisse Paul Kerjean au patron de GTI.

Charge antigigantisme, le film de Verneuil s'attaque aussi, de façon prémonitoire, aux dérives d'une mondialisation encore balbutiante. Si certaines critiques prêtent à sourire – dans la société GTI, tous les employés vivent à l'heure de New York pour éviter le jet lag à leur PDG ! –, la dénonciation d'un capitalisme carnassier et des montages financiers opaques garde toute sa pertinence aujourd'hui. Le rôle trouble de GTI durant la Seconde Guerre mondiale s'inspire aussi du comportement de certaines multinationales réelles…

Ironie du sort, Patrick Dewaere, boycotté par certains médias l'année précédente pour avoir rossé un journaliste, en interprète justement un.