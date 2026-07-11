recherche
Cinéma

"Mille milliards de dollars" avec Patrick Dewaere à revoir sur Arte lundi 13 juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 189
"Mille milliards de dollars" avec Patrick Dewaere à revoir sur Arte lundi 13 juillet 2026

Journaliste, Paul enquête sur le roi de l'électronique français bientôt retrouvé mort. Un polar économique d'Henri Verneuil, qui dénonce la mondialisation naissante à revoir sur Arte lundi 13 juillet 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Paul Kerjean est journaliste à La tribune. Un mystérieux informateur le convoque dans un parking pour lui faire, au compte-gouttes, des révélations sur Jacques Benoît-Lambert, le roi de l'électronique français. Celui-ci aurait dû trouver en catastrophe 750 millions...

Paul mène l'enquête. Peu à peu se dessine une ténébreuse affaire de pot-de-vin : le patron de la multinationale GTI aurait sauvé in extremis de la faillite une filiale de l'empire Benoît-Lambert en lui rachetant des immeubles miteux à plus du double de leur valeur.

Une fois l'affaire sortie dans La tribune, on apprend le suicide de Jacques Benoît-Lambert

Antigigantisme

Les mille milliards de dollars du film représentent le chiffre d'affaires annuel réalisé par les trente plus grosses sociétés du monde. "Une puissance aussi colossale concentrée entre si peu de mains, ça fait peur", glisse Paul Kerjean au patron de GTI.

Charge antigigantisme, le film de Verneuil s'attaque aussi, de façon prémonitoire, aux dérives d'une mondialisation encore balbutiante. Si certaines critiques prêtent à sourire – dans la société GTI, tous les employés vivent à l'heure de New York pour éviter le jet lag à leur PDG ! –, la dénonciation d'un capitalisme carnassier et des montages financiers opaques garde toute sa pertinence aujourd'hui. Le rôle trouble de GTI durant la Seconde Guerre mondiale s'inspire aussi du comportement de certaines multinationales réelles…

Ironie du sort, Patrick Dewaere, boycotté par certains médias l'année précédente pour avoir rossé un journaliste, en interprète justement un.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Appels d'urgence&quot; : L'été chaud des gendarmes du Sud sur TFX lundi 13 juillet 2026

"Appels d'urgence" : L'été chaud des gendarmes du Sud sur TFX lundi 13 juillet 2026

11 juillet 2026 - 14:08

Sur le même thème...

&quot;Crime à Ramatuelle&quot; à revoir sur France 3 lundi 13 juillet 2026 avec Florence Pernel & Lola Dewaere

"Crime à Ramatuelle" à revoir sur France 3 lundi 13 juillet 2026 avec Florence Pernel & Lola Dewaere

11 juillet 2026 - 12:40

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 11 juillet 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 11 juillet 2026 sur TF1, les repo…

11 juillet 2026 - 11:51 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...