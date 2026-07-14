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Le film "Home" d'Ursula Meier à revoir sur France 4 jeudi 16 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 juillet 2026 197
Le film "Home" d'Ursula Meier à revoir sur France 4 jeudi 16 juillet 2026

Jeudi 16 juillet 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Home", un film de la réalisatrice suisse Ursula Meier à la lisière de la fable absurde, de la comédie noire et du drame étouffant.

L'histoire en quelques lignes...

Marthe, Michel et leurs trois enfants vivent depuis des années dans une maison isolée, construite au bord d'une autoroute jamais mise en service. Cet espace désert est devenu le prolongement naturel de leur quotidien et le symbole de leur équilibre.

Lorsque la circulation reprend soudainement, le bruit, la pollution et l'agitation envahissent leur existence. Refusant d'abandonner leur foyer, chacun réagit différemment à cette intrusion, révélant les fragilités, les tensions et les liens qui unissent la famille.

À travers cette situation singulière, le film explore l'attachement au lieu de vie, la résistance au changement et la difficulté de préserver son intimité face à un monde en perpétuel mouvement.

Avec : Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Adélaïde Leroux, Madeleine Budd, Kacey Mottet Klein.

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