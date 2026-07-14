"Des trains pas comme les autres" en Floride sur France 5 jeudi 16 juillet 2026

Jeudi 16 juillet 2026 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Des trains pas comme les autres" avec Philippe Gougler qui s'est rendu en Floride.

Tout l'été, chaque jeudi, Philippe Gougler nous fait partager une grande soirée (trois numéros : un inédit suivi de deux rediffusions) dépaysante à bord de trains atypiques à la rencontre de différentes personnes, cultures, coutumes…

Au programme de la saison 16 : l'Angola, le Monténégro, le Kazakhstan, Singapour, la Malaisie, la Floride et Istanbul.

21:10 "Des trains pas comme les autres" en Floride

La Floride se dévoile comme un territoire de contrastes saisissants, où les expériences ferroviaires et les infrastructures de transport deviennent le fil conducteur d’un voyage entre divertissement, nature sauvage et exploration scientifique.

Le périple débute à Fort Myers avec le surprenant Murder Mystery Train, un train-théâtre immersif où les passagers se transforment en enquêteurs le temps d’un trajet ponctué de saynètes, d’indices et d’un bon repas.

Direction ensuite Daytona Beach, où un lieu atypique attire l’attention de Philippe, notre globe-trotter ferroviaire : une drive-in church, une église où l’on assiste aux offices depuis sa voiture.

Puis le voyage se poursuit à bord du Brightline, train à « plus grande vitesse » reliant Orlando à Miami. Une traversée moderne qui contraste fortement avec l’imaginaire classique du rail américain.

Cap ensuite sur les Everglades, un écosystème unique au monde. Philippe y rencontre la tribu des Miccosukee et découvre leurs techniques d’approche des alligators, entre transmission d’un savoir ancestral et respect d’une nature aussi fascinante que dangereuse.

À Orlando, immersion dans l’univers futuriste du monorail de Walt Disney World Resort, véritable artère aérienne reliant les différents parcs et hôtels du complexe, symbole d’une ville pensée comme un réseau de circulation continu. Mais au cœur de ce paradis des parcs à thème se cache aussi le centre spatial de la NASA. Philippe se glisse dans la peau d’un astronaute en visitant Cap Canaveral, lieu d’où décollent les missions spatiales.

Enfin, l’épisode s’achève dans les paysages paradisiaques des Florida Keys, archipel mythique reliant l’Atlantique au golfe du Mexique, où l’ancienne voie ferrée qui reliait les îles devient elle-même une expérience de voyage.

21:55 "Des trains pas comme les autres" au Cambodge

Du sud au nord, des plages paradisiaques de Sihanoukville aux temples d’Angkor, l’ancienne capitale de l’Empire Khmer, Philippe Gougler va parcourir le Cambodge grâce à l’unique ligne de chemin de fer du pays, une ligne construite par les Français pendant la colonisation. Après une longue période d’abandon, le train a été relancé dans le pays tout récemment, en 2016. Les anciennes voies ont été modernisées et le trafic reprend progressivement.

Au programme : chasse à la tarentule au milieu de la campagne, visite de la capitale Phnom Penh et du Lac Tonlé Sap où Philippe va découvrir la vie au rythme de l’eau et faire des rencontres pleines de sourires à l’image du peuple cambodgien.

22:50 "Des trains pas comme les autres" en Namibie

Le premier contact avec le pays se fait par la ligne du nord, celle qui mène à Windhoek. Et ce n’est pas banal. Ici pas de gare, pas de quais. C’est dans une réserve, au milieu des animaux sauvages, qu'on prend le train. En Namibie il faut composer avec les éléments et notamment le sable qui est partout, même sur les rails. Des brigades spéciales s’occupent 24/24h de l’entretien du réseau.

La Namibie, c’est le pays des incroyables déserts, des dunes par milliers... Et quand le fer contenu dans le sable s’oxyde, rouille, tout à coup la Namibie prend des tons ocres comme dans la région de Sossusvlei.

Au nord du pays, il y a une ligne de fret qui part de la ville de Tsumeb, Ce train où il n’y a que quelques passagers mène dans une région immense, qui semble infiniment plate, brûlante : le désert du Kalahari...