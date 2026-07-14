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Inédit : "Les trois mousquetaires : Milady" sur M6 jeudi 16 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 juillet 2026 255
Inédit : "Les trois mousquetaires : Milady" sur M6 jeudi 16 juillet 2026 (vidéo)

Jeudi 16 juillet 2026 à 21:10, M6 diffusera le film inédit "Les Trois Mousquetaires : Milady", deuxième volet de la saga spectaculaire réalisée par Martin Bourboulon.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que le Royaume de France est plus que jamais déchiré par les guerres de religion et menacé d'une invasion anglaise, D’Artagnan est prêt à tout pour retrouver sa bien-aimée, Constance Bonacieux, qui a été mystérieusement enlevée sous ses yeux.

Dans sa quête désespérée pour la sauver, le jeune et fougueux mousquetaire n’a d’autre choix que de s’allier à la plus redoutable et insaisissable des espionnes : Milady de Winter.

Pendant ce temps, la guerre éclate au siège de La Rochelle. Athos, Porthos et Aramis ont déjà rejoint le front, mais de lourds secrets du passé ressurgissent, menaçant de faire voler en éclats leurs alliances et le destin même de la Couronne.

Avec : François Civil (D'Artagnan), Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos), Eva Green (Milady), Louis Garrel (Louis XIII), Vicky Krieps (Anne d'Autriche), Lyna Khoudri (Constance Bonacieux).
Dernière modification le mardi, 14 juillet 2026 12:52
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