"La chèvre" avec Pierre Richard et Gérard Depardieu à revoir sur France 3 lundi 20 août 2026 (vidéo)

Lundi 20 août 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "La chèvre", un film de Francis Veber, sorti au cinéma en 1981, avec Pierre Richard et Gérard Depardieu.

L'histoire en quelques lignes...

Fille du PDG d'une grande entreprise, Marie Bens est kidnappée lors de vacances à Acapulco. L'enquête policière ne donnant rien, son père engage Campana (Gérard Depardieu), un détective privé au physique imposant, spécialiste des disparitions, qui passe un mois au Mexique sans trouver la moindre piste.

Désespéré, M. Bens finit par prêter l'oreille à une idée pour le moins originale de Meyer, le psychologue de l'entreprise. Selon lui, Campana est trop « normal » pour réussir à retrouver la fille Bens. Le seul moyen d'y parvenir serait d'envoyer sur ses traces quelqu'un qui présente la même caractéristique qu'elle : une incroyable malchance. Meyer a justement repéré le profil parfait : François Perrin (Pierre Richard), un employé de la comptabilité, dont la vie n'est qu'une succession de mésaventures.

Estimant n'avoir rien à perdre à essayer, M. Bens lui demande alors de reprendre l'enquête sur la disparation de sa fille, en lui donnant carte blanche et l'aide du détective. Malgré ses réticences face ce plan loufoque, Campana accepte finalement de repartir, flanqué de Perrin qui prend son nouveau rôle très au sérieux sans savoir pourquoi il a été investi de cette mission...