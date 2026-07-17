recherche
Documentaires

"Les 100 lieux qu'il faut voir" : La Provence de Van Gogh sur France 5 dimanche 19 juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 juillet 2026 389
"Les 100 lieux qu'il faut voir" : La Provence de Van Gogh sur France 5 dimanche 19 juillet 2026

Dimanche 19 juillet 2026 à 21:00, France 5 rediffusera un numéro de la collection documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous proposera un voyage dans la Provence de Van Gogh.

C’est une partie de l’histoire d’un immense artiste. Un peintre connu aujourd’hui dans le monde entier, qui toute sa vie durant vécut dans la misère… Un génie à la recherche de la lumière parfaite, venu s’installer entre Arles et Camargue.

À son arrivée, il a 35 ans, une totale maturité artistique, mais l’absinthe le ronge et l’argent fait défaut… Pourtant, immédiatement, la lumière de la Provence l’inspire et, à peine arrivé, il peint la première des 300 toiles qu’il réalisera en seize mois de présence dans la région.

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, c’est un nouveau choc visuel pour le peintre qui tombe totalement en adoration des lieux. Puis, il rentre à Arles où, un temps, il partage un atelier avec Gauguin.

Le 23 décembre 1888, à la suite d’une énième brouille entre les deux hommes, Van Gogh est retrouvé dans son lit, avec l’oreille gauche tranchée… L’affaire sera toujours un mystère et l’état mental de Van Gogh, à cette époque, s’aggrave.

En 1889, il est interné à Saint-Rémy-de-Provence, jusqu’en mai 1890.

À Auvers-sur-Oise, deux mois plus tard, il mettra fin à ses jours.

Dernière modification le vendredi, 17 juillet 2026 11:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Faites entrer l’accusé - Les frères Jourdain, meurtres au carnaval&quot; dimanche 19 juillet 2026 sur RMC Découverte

"Faites entrer l’accusé - Les frères Jourdain, meurtres au carnaval" dimanche 19 juillet 2026 sur RMC Découverte

17 juillet 2026 - 11:51

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 17 juilllet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 17 juilllet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

16 juillet 2026 - 23:22

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 18 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

"Fort Boyard" samedi 18 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe…

16 juillet 2026 - 11:10 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...