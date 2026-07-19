"Le transporteur" avec Jason Statham à revoir sur TF1 mardi 21 juillet 2026

Mardi 21 juillet 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Le transporteur", un film d'action pur jus, rythmé par des courses-poursuites nerveuses et des bastons mémorables qui a propulsé Jason Statham au rang de star internationale du cinéma d'action.

L'histoire en quelques lignes...

Frank Martin est un ancien militaire des forces spéciales installé sur la Côte d'Azur. Il gagne sa vie comme « transporteur » indépendant de haut vol. Son job ? Conduire des cargaisons secrètes, parfois illégales, d'un point A à un point B, sans poser de questions.

Tout bascule le jour où, lors d'une mission pour un mystérieux client américain, Frank remarque que son colis... bouge. Enfreignant sa propre règle numéro 3, il ouvre le coffre de sa BMW et découvre une jeune femme ligotée et bâillonnée.

Dès cet instant, l'engrenage est lancé. Pour avoir brisé ses règles, Frank devient la cible de ses dangereux employeurs qui tentent de l'éliminer. Traqué par les criminels et suivi de près par un inspecteur de police soupçonneux, Frank va devoir utiliser toutes ses compétences en pilotage et en arts martiaux pour sauver sa peau et celle de sa "cargaison".

Avec : Jason Statham (Franck Martin), Shu Qi (Lai), François Berléand (Tarconi), Matt Schulze (Wall Street).