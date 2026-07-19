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Inédit : "Visions" avec Diane Kruger sur France 2 mardi 21 juillet 2026 (vidéo) Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 juillet 2026 70
Inédit : "Visions" avec Diane Kruger sur France 2 mardi 21 juillet 2026 (vidéo)

Mardi 21 juillet 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Visions", un film inédit en clair à la télévision qui entraîne le spectateur dans une intrigue aussi captivante que déroutante.

L'histoire en quelques lignes...

Estelle est une pilote de ligne d'élite à la vie parfaitement ordonnée. Entre sa carrière prestigieuse dans l'aviation et son mariage idyllique avec Guillaume, un médecin brillant et protecteur, tout semble lui sourire.

Mais cette existence tirée au cordeau bascule le jour où, dans les couloirs d'un aéroport, elle croise par hasard Ana, une photographe avec qui elle a vécu une histoire d'amour passionnée et destructrice vingt ans plus tôt.

Cette réapparition ravive instantanément une flamme obsessionnelle. Estelle commence alors à mener une double vie secrète avec Ana, mais la frontière entre la réalité et le fantasme se brouille rapidement.

Entre hallucinations, paranoïa et visions prémonitoires, Estelle perd peu à peu pied, d'autant plus qu'Ana disparaît soudainement de façon inexplicable…

Avec : Diane Kruger, Marta Nieto, Mathieu Kassovitz, Amira Casar...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

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Dernière modification le dimanche, 19 juillet 2026 12:09
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