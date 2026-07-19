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"Mortelle randonnée" de Claude Miller à revoir sur France 5 mardi 21 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 juillet 2026 245
"Mortelle randonnée" de Claude Miller à revoir sur France 5 mardi 21 juillet 2026

Mardi 21 juillet 2026 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Mortelle randonnée", un film réalisé en 1983 par Claude Miller, avec Michel Serrault, Isabelle Adjani et Guy Marchand.

Un détective privé suit à la trace une jeune meurtrière en qui il croit reconnaître sa fille. Une œuvre vénéneuse et crépusculaire de Claude Miller, servie par une distribution hors pair et des dialogues admirables de Michel Audiard.

L'histoire en quelques lignes...

Beauvoir, dit "l’Œil", est détective dans l’agence de Mme Schmidt-Boulanger. Quand il n’est pas en filature, il passe le plus clair de son temps à faire des mots croisés et à contempler une photo de sa fille, enlevée très jeune par son ex-compagne.

Sa patronne le charge bientôt d’une nouvelle mission : recueillir, à la demande des Hugo, des renseignements sur une certaine Lucie Brentano, qui fréquente leur fils Paul. Rapidement, l’Œil comprend que la jeune femme est une meurtrière et qu’elle se cache sous une fausse identité. Persuadé qu’il s’agit de sa fille, il la suit de ville en ville à travers l’Europe, devenant son protecteur de l’ombre...

Deuil impossible

De Bruxelles à Bobigny en passant par Baden-Baden, d’étranges liens se nouent à distance entre le détective hanté par l’absence et la criminelle au regard bleu, qui écoute après chacun de ses forfaits "La Paloma".

Polar fantasmatique et crépusculaire à l’atmosphère hitchcockienne, cette adaptation stylisée du roman éponyme de Marc Behm raconte l’histoire d’un deuil impossible – troublant écho à la tragédie intime vécue par Michel Audiard et Michel Serrault, qui ont tous deux perdu un enfant dans un accident de la route.

Face à l’envoûtante Isabelle Adjani, l'acteur se révèle remarquable d’ambiguïté dans son rôle de limier désespéré qui pousse l’obsession jusqu’à la déraison.
Dernière modification le dimanche, 19 juillet 2026 12:43
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