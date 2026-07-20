"Un indien dans la ville" à revoir sur TF1 mercredi 22 juillet 2026 (vidéo)

Mercredi 22 juillet 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Un indien dans la ville", un film d'Hervé Palud, sorti au cinéma en 1994.

L'histoire en quelques lignes...

Parti en Amazonie retrouver son ex-femme Patricia afin de lui faire signer l'acte de divorce dans le but de pouvoir se remarier, Stéphane Marchadot, fringant opérateur sur le marché des matières premières, découvre avec stupeur qu'il est le père de Mimi-Siku, un enfant âgé de 13 ans.

Convaincu par son fils qui rêve de découvrir la tour Eiffel, Stéphane décide de l'emmener avec lui, même s'il sait que le moment est mal venu. Il ne vit que pour son travail et n'a donc pas de temps à consacrer à son fils. Arrivé à Paris, il apprend par Richard Montignac, son associé, qu'ils ont encore une option d'achat de 4500 tonnes de soja dont le cours baisse dangereusement.

Se débarrasser du soja et gérer Mimi-Siku découvrant la civilisation, va être périlleux. Particulièrement parce que Mimi-Siku tombe amoureux de Sophie, la fille de Richard. Fort heureusement, leur situation financière étant soudain rétablie par une fantastique hausse du cours du soja, ils décident de fuir le monde moderne en s'installant avec les indiens d'Amazonie.

Avec : Arielle Dombasle (Charlotte), Thierry Lhermitte (Stéphane), Miou-Miou (Patricia / Palikou), Patrick Timsit (Montignac)