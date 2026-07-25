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"Les compères" avec Gérard Depardieu et Pierre Richard à revoir sur France 3 lundi 27 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 juillet 2026 208
"Les compères" avec Gérard Depardieu et Pierre Richard à revoir sur France 3 lundi 27 juillet 2026 (vidéo)

Lundi 27 juillet 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Les compères", un film réalisé par Francis Veber, sorti en 1983 au cinéma, avec Gérard Depardieu et Pierre Richard.

L'histoire en quelques lignes...

Tristan (Stéphane Bierry), un adolescent parisien de 16 ans, fait une fugue avec sa petite amie. Ensemble, ils vont jusqu'à Nice.

Christine (Anny Duperey), la mère du garçon, est exaspérée par la passivité de la police et de son mari Paul (Michel Aumont), qui ne font à son goût pas assez d'efforts pour le retrouver. Elle décide donc de faire appel à un ancien amant, Jean Lucas (Gérard Depardieu), un journaliste aux méthodes musclées. Pour le convaincre de rechercher Tristan elle lui fait croire qu'il en est le véritable père, mais dubitatif face à cette annonce soudaine, Lucas refuse.

Désemparée, Christine se tourne alors vers un autre amant de l'époque, le naïf et suicidaire François Pignon (Pierre Richard), en lui laissant entendre la même chose sur la paternité de l'enfant. Ragaillardi par cette nouvelle inespérée alors qu'il sort juste de dépression, Pignon part tenter de retrouver Tristan.

Entre-temps, Lucas saisit l'opportunité d'une affaire à couvrir pour se rendre lui aussi à Nice. Une fois sur place, il en profite pour se lancer à la recherche du jeune garçon, qui a désormais deux « papas » à ses trousses.
Dernière modification le samedi, 25 juillet 2026 12:25
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