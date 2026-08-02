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"Le Transporteur 3" avec Jason Statham à revoir sur TF1 mardi 4 août 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 août 2026 753
"Le Transporteur 3" avec Jason Statham à revoir sur TF1 mardi 4 août 2026

La saga "Le Transporteur" continue sur TF1 avec la diffusion, mardi 4 août 2026 à 21:10, du troisième volet dans lequel Jason Statham met le pied au plancher dans une course contre la montre explosive.

Action survoltée, poursuites en Audi et répliques tranchantes : Frank Martin reprend du service. Dans ce troisième volet de la franchise culte produit par Luc Besson, le chauffeur le plus rapide du cinéma d'action fait face à son défi le plus mortel... sans jamais pouvoir s'éloigner de sa voiture.

L'histoire en quelques lignes...

Frank Martin, chauffeur d'élite spécialisé dans les missions les plus périlleuses, pensait avoir définitivement rangé les clés de son bolide. Mais lorsqu'il est contraint d'accepter une nouvelle mission sous la menace d'un dispositif explosif, il n'a d'autre choix que de reprendre la route. Sa mission : escorter une mystérieuse jeune femme et une cargaison dont il ignore tout, de Marseille jusqu'à Odessa.

Au fil de ce voyage semé d'embûches, Frank se retrouve au cœur d'un complot aux ramifications internationales. Entre poursuites spectaculaires, combats acharnés et révélations inattendues, il devra repousser ses limites pour survivre, protéger sa passagère et déjouer les plans d'adversaires prêts à tout.

Un road-movie d'action sous adrénaline

Entre courses-poursuites spectaculaires à travers les ruelles européennes, bastons au corps à corps chorégraphiées à la perfection et tension permanente liée au périmètre de sécurité, Le Transporteur 3 pousse le concept de la franchise dans ses retranchements.

Avec : Jason Statham (Frank Martin), Robert Knepper (Johnson), Jesse Ruda (Valentina), François Berléand (Tarconi), Jeroen Krabbé (Leonid Vasilev), Alex Kobold (Aide Leonid Vasilev), David Atrakchi (Malcom Manville), Yann Sundberg (Flag), Eriq Ebouaney (Ice).

 

 

Dernière modification le mardi, 04 août 2026 09:59
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