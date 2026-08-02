"La gifle" de Claude Pinoteau à revoir sur France 5 mardi 4 août 2026

Mardi 4 août 2026 à 21:10, France 5 vous proposera de revoir "La gifle", un film de Claude Pinoteau sorti en 1974 au cinéma avec Lino Ventura, Isabelle Adjani et Annie Girardot.

L'histoire en quelques lignes...

Jean (Lino Ventura), professeur de géographie quinquagénaire bourru et divorcé, tente de gérer seul sa fille Isabelle (Isabelle Adjani), une étudiante de 18 ans impulsive et romantique.

Déjà débordé par ses propres tracas — une liaison qui s'essouffle et des ennuis professionnels après avoir défendu un étudiant face aux policiers —, Jean voit la situation lui échapper totalement quand Isabelle rate ses examens. Lors d'une dispute mémorable, Jean lui donne une gifle.

Sur un coup de tête, Isabelle décide de quitter le domicile familial et de s'enfuir en Angleterre pour retrouver sa mère, Hélène (Annie Girardot), qu'elle n'a pas revue depuis huit ans.

Face au vide laissé par ce départ, Jean se lance à sa poursuite, forçant toute la famille à affronter ses choix et ses sentiments.