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"Le Dernier des Juifs" avec Michael Zindel et Agnès Jaoui diffusé sur France 4 samedi 8 août 2026 (vidéo) Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 6 août 2026 130
"Le Dernier des Juifs" avec Michael Zindel et Agnès Jaoui diffusé sur France 4 samedi 8 août 2026 (vidéo)

Samedi 8 août 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Le dernier des juifs", une traversée moderne et poétique du vide qui s'installe, entre amour fusionnel, derniers repères et éclats d'espoir.

L'histoire en quelques lignes...

Bellisha a 27 ans, pas d'emploi, peu d'ambition, mais un optimisme à toute épreuve. Il vit à Belleville avec sa mère, Giselle, très affaiblie par la maladie.

Autrefois quartier populaire à forte présence juive et nord-africaine, leur cité s'est vidée de ses habitants historiques. Un par un, les voisins juifs ont déménagé, la synagogue locale a fermé, et le traiteur kasher du coin a fini par céder sa place. Bellisha et sa mère sont désormais les derniers Juifs de leur cité.

Face aux inquiétudes de Giselle, qui rêve d'étudier les petites annonces pour déménager dans un quartier « plus sûr » ou partir rejoindre la communauté à l'étranger, Bellisha refuse de s'alarmer. Pour rassurer sa mère et lui éviter le choc d'un déracinement, il ment, esquive et invente mille stratagèmes pour faire croire que tout va bien et que la vie de quartier n'a pas changé.

Avec : Michael Zindel, Agnès Jaoui, Solal Bouloudnine, Eva Huault... 
Dernière modification le jeudi, 06 août 2026 12:02
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