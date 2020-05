“La France a un incroyable talent” de retour ce soir sur M6 pour une soirée unique (vidéo)

Ce lundi 18 mai à 21:05 sur M6, “La France a un incroyable talent” vous emmènera sur les chemins de ses plus beaux exploits, avec un classement inédit des 25 plus grandes performances de l’histoire de l’émission !

Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et David Ginola se retrouvent “virtuellement” à l’occasion de cette émission spéciale de “La France a un incroyable talent”.

Connectés depuis chez eux en raison du confinement, ils vont nous faire revivre leur top 25 des meilleurs moments d’Incroyable Talent ! Un voyage dans le temps explosif au cours duquel vous revivrez les passages les plus cultes de l’émission, des plus belles auditions aux Golden Buzzers les plus émouvants, des moments les plus invraisemblables aux plus belles victoires.

Tout au long de la soirée, le trio des jurés avec son animateur se remémoreront leurs plus grands souvenirs.Vous retrouverez de nombreuses compilations thématiques des séquences les plus folles, drôles et émouvantes du concours, qui célèbrera ses 15 ans l’année prochaine !

Rendez-vous le lundi 18 mai pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de l’émerveillement.

Les castings de la saison 15 sont en cours

Vous avez un talent exceptionnel ? Que vous soyez danseur, chanteur, imitateur, dresseur, comique, acrobate ou si vous pensez tout simplement que vous pouvez proposer un numéro unique, époustouflant, amusant ou étonnant, alors inscrivez dès maintenant! Malgré la crise sanitaire qui paralyse actuellement le pays, les castings de la saison 15 se poursuivent. Si la phase des castings physiques en province est reportée, il est toujours possible de candidater à la prochaine saison, en envoyant vos vidéos via le site incroyabletalent.fr, ou sur Facebook / Messenger, à @LFAUITCasting.